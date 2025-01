Maltempo, è ancora allerta meteo al Sud: regioni a rischio oggi

Maltempo persistente al Sud Italia anche oggi, domenica 19 gennaio 2025, a causa di un vortice mediterraneo che continua a portare piogge e nevicate a quote basse. La Basilicata, la Puglia e la Sardegna sono le regioni maggiormente colpite, con allerta arancione per rischio idraulico e idrogeologico. In Basilicata l’allerta riguarda le aree Basi-E2 e Basi-E1, mentre in Puglia interessa diversi bacini, tra cui il Salento e la Puglia Centrale Bradanica. In Sardegna, i settori di Gallura e i bacini del Flumendosa e Flumineddu sono a rischio. Anche altre regioni come il Lazio e la Sicilia sono sotto allerta gialla.

Il bollettino della Protezione Civile avvisa che l’allerta gialla per rischio idraulico in Basilicata riguarda le aree Basi-C e Basi-B; in Puglia, gli allerta è sulla parte Basso Ofanto e Tavoliere; in Sardegna, anch’essa attivata per Gallura e i bacini menzionati. Riguardo al rischio temporali, la Puglia presenta allerta gialla in diverse aree, mentre in Sicilia, l’allerta riguarda le zone nord-occidentali e le isole Egadi e Ustica. Il rischio idrogeologico in Basilicata coinvolge varie basi, mentre in Lazio e Puglia, le aree a rischio sono specificamente indicate.

Anche il Nord Italia non viene risparmiato, con precipitazioni attese nelle regioni del Triveneto e sui rilievi piemontesi. Qua, la neve potrebbe cadere a quote di 700-800 metri. Durante il pomeriggio, la situazione meteo rimarrà sostanzialmente invariata, anche se si prevede un incremento delle piogge nel distretto tirrenico centrale, con intensificazioni specialmente nelle zone tra Lazio e Toscana. In serata, i fenomeni meteorologici inizieranno a diminuire nel Triveneto, ma nelle aree montuose piemontesi continueranno le nevicate intorno ai 700 metri. Le piogge, anche a carattere di rovescio, proseguiranno su buona parte del distretto tirrenico centrale, in particolare lungo i litorali. A partire dalla tarda serata e nella notte, si prevede un ulteriore peggioramento delle condizioni meteo al Nordovest, con nuove precipitazioni, specialmente in Liguria e Piemonte.