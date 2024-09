Maltempo e alluvioni in Romagna e Italia: la galleria video

Il maltempo ha colpito duramente l’Emilia-Romagna, in particolare la provincia di Ravenna, causando allagamenti e disagi significativi. Due elicotteri Drago dei vigili del fuoco sono stati impiegati per soccorrere la popolazione, recuperando cinque persone tra Bagnacavallo, Lugo e Cotignola. Le forti piogge hanno trasformato anche la famosa spiaggia di Rimini in un grande acquitrino, dimostrando l’intensità della tempesta che ha investito l’intera area.

Il fiume Senio, in piena, minaccia ulteriormente il Ravennate, mentre le strade locali sono state compromesse dagli eventi atmosferici. La situazione ha portato a un’allerta rossa, con le province di Ravenna e Forlì tra le più colpite. Negli ultimi giorni, oltre 500 interventi di soccorso sono stati effettuati dai vigili del fuoco, che hanno visto in campo circa 350 uomini. Il sindaco di Faenza, Massimo Isola, ha avvertito che la piena del fiume si sta dirigendo verso altri comuni, aggravando una situazione già critica.

Le mareggiate hanno colpito la Riviera Romagnola, con un bagnino di Rimini che ha dichiarato di non aver mai visto una condizione simile, attribuendo l’enormità dell’acqua solo a precipitazioni piovose. I disagi non si limitano però all’esterno; anche all’interno degli edifici, come nel tribunale di Rimini, ci sono stati problemi con l’acqua piovana che ha causato allagamenti. Il maltempo ha provocato numerose chiamate ai vigili del fuoco per scantinati allagati, e diversi interventi sono stati effettuati per rami pericolosi e altri danni strutturali.

L’emergenza continua a evolversi, con cittadini e autorità impegnati a far fronte alla crisi. La rete fognaria è messa a dura prova, creando ulteriori difficoltà per la popolazione. Il maltempo è un fenomeno che ha colpito la regione in modo inusuale, portando a riflessioni su come affrontare future situazioni simili e migliorare la resilienza delle comunità locali. Con le autorità al lavoro e i soccorsi in corso, le speranze sono riposte nelle condizioni meteorologiche che possano finalmente migliorare.