Maltempo, è allerta gialla oggi 14 marzo in 7 regioni

Oggi 14 marzo allerta gialla per maltempo e forti venti fino a burrasca in ben 7 regioni: Umbria, ampi settori dell’Abruzzo e su parte di Calabria, Emilia- Romagna, Lombardia, Toscana e Basilicata. Il passaggio sul Bacino del Mediterraneo di un’area di bassa pressione di origine atlantica, determinerà infatti – già dalle prime ore di domani – una progressiva intensificazione dei venti che continuerà ad interessare il nostro Paese anche nella giornata di mercoledì. I venti forti si registreranno a partire dalla Sardegna e dalle regioni centro-settentrionali.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento (www.protezionecivile.gov.it).

L’avviso prevede venti da forti a burrasca, con raffiche fino a burrasca forte, dai quadranti nord-occidentali sulla Sardegna e da quelli sud-occidentali sulle Marche e sulle aree appenniniche di Emilia-Romagna, Toscana e Umbria. Si segnalano mareggiate lungo le coste esposte della Sardegna. Sulla base dei fenomeni previsti, quindi, è stata valutata allerta gialla in Umbria, su ampi settori dell’Abruzzo e su parte di Calabria, Emilia- Romagna, Lombardia, Toscana e Basilicata.

Campania

La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo di colore giallo valido dalle ore 18 di oggi, martedì 14 marzo, alle 14 di domani, mercoledì 15 marzo, su tutta la Campania ad esclusione delle zone 4 e 7 (Alta Irpinia e Sannio; Tanagro). I temporali potranno essere intensi e repentini, saranno caratterizzati da incertezza previsionale e rapidità di evoluzione e potrebbero essere accompagnati da fulmini, grandine e raffiche di vento.

Si prevedono in particolare: precipitazioni locali, anche a carattere di rovescio e temporale, intensi in alcuni casi; venti localmente forti con raffiche da ovest-sud-ovest in rotazione da nord-nord-est al mattino del 15 marzo. Si prevede infine mare agitato o localmente molto agitato con possibili mareggiate lungo le coste esposte.