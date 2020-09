Giornata di nubifragi in molte zone d’Italia. A Bologna i vigili del fuoco, con i loro sommozzatori, hanno portato in salvo due famiglie che erano rimaste bloccate nelle auto, in panne per l’acqua alta. In altre zone della città i pompieri hanno dovuto rimuovere alberi e rami pericolanti, che si sono spezzati finendo in strada. Le motopompe sono servite per asciugare cantine e garage invasi da 30 centimetri d’acqua. I pompieri sono andati anche in aiuto di una coppia di anziani che abita in via Emilia Levante, e che si sono ritrovati con circa un metro di acqua nel cortile di casa.

Anche Roma e Milano si sono svegliate sotto al temporale. Nel capoluogo lombardo le forti piogge hanno causato poco prima delle sette un guasto alla linea elettrica vicino alla Stazione Centrale, che ha provocato ritardi dei treni fino a sessanta minuti. La rottura è stata riparata intorno alle otto. Il Comune ha attivato il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro, anche con l’aiuto del radar. Secondo le previsioni i temporali dovrebbero continuare almeno fino a sabato.