Maltempo da Nord a Sud, esondazioni e allagamenti in tutta Italia: cosa sta succedendo

L’Italia è attualmente colpita da un’ondata di maltempo che ha portato a piogge torrenziali, esondazioni e allagamenti in diverse regioni, da Nord a Sud. Fino a oggi, sono in vigore allerte meteo rosse nelle regioni più colpite, tra cui Emilia Romagna, Toscana e Sicilia. Il torrente Ravone a Bologna è esondato, costringendo il sindaco a consigliare ai cittadini di non uscire di casa. Il governo ha attivato un Comitato Operativo di Protezione Civile per coordinare i soccorsi.

Il ministro Nello Musumeci ha firmato un decreto di mobilitazione straordinaria in supporto alla Regione Emilia Romagna, dove i fiumi Reno, Secchia, Panaro e Enza hanno raggiunto livelli allarmanti. Sono state emesse ordinanze di evacuazione nei comuni di Molinella, Budrio e Bagnacavallo, e il livello del Po ha superato i limiti di sicurezza, causando allagamenti nelle strade di diverse località.

A Cesenatico, sono stati registrati oltre 100 mm di pioggia, causando l’allagamento di strade e binari, con la sospensione della circolazione ferroviaria tra Rimini e Cervia. Anche nelle Marche, i vigili del fuoco hanno effettuato numerosi interventi a seguito di situazioni critiche causate dal maltempo.

In Toscana, l’esondazione del fiume Elsa ha portato alla chiusura della Strada Regionale 4297Bis di Val d’Elsa per garantire la sicurezza degli utenti. Le amministrazioni locali stanno collaborando intensamente per affrontare la crisi, mentre il maltempo si è esteso anche in Calabria, dove il torrente Candrilli ha invaso le strade.

In Sicilia, l’esondazione del fiume Salso ha creato situazioni critiche, in particolare a Licata, dove il presidente della Regione ha attivato il sistema di Protezione Civile per affrontare l’emergenza. Il sindaco di Licata ha esortato i cittadini a rimanere in casa per facilitare le operazioni di soccorso. A Stromboli, i forti temporali hanno provocato blackout e frane, rendendo impraticabili le strade e danneggiando edifici, ma non si segnalano feriti.

Le autorità locali continuano a monitorare la situazione e invitano la popolazione a seguire le istruzioni ufficiali per garantire la propria sicurezza.