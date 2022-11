Maltempo, automobile si ribalta e uno dei passeggeri scompare nel nulla

L’auto si ribalta a causa del forte maltempo e durante l’incidente il cane della conducente scappa e scompare nel nulla per giorni.

La scorsa settimana il maltempo ha colpito gran parte dell’Europa. Numerosissimi i forti e continui rovesci non solo in Italia, ma anche in Francia. I disagi causati dall’incessante cadere dell’acqua sono stati moltissimi e le piogge sono state persino causa di incidenti automobilistici. Nella regione francese della Dordogna, una ragazza di 21 anni ha rischiato di perdere la vita in strada all’interno della sua auto. La vettura della ragazza è infatti slittata e si è rovesciata sotto sopra, rimanendo con il tettuccio sull’asfalto. Insieme a lei in auto era presente il suo cane di razza beagle che, spaventato dall’impatto, è fuggito da uno dei finestrini, facendo perdere le sue tracce per diversi giorni.

Il cane fugge e scompare per giorni dopo un incidente automobilistico

Purtroppo il maltempo causa spesso molti danni e rischia di diventare davvero pericoloso in determinate occasioni. Oltre a mareggiate, alluvioni e allagamenti, quando la pioggia scende in modo incessante per molte ore può essere un rischio anche per chi si mette alla guida. Infatti, l’asfalto è più viscido e la visibilità ridotta di molto. Purtroppo non sono rari gli incidenti in queste condizioni atmosferiche. In Dordogna, regione a ovest della Francia, negli scorsi giorni è caduta davvero molta acqua e l’incessante cadere della pioggia sembra essere stata la causa di un incidente, finito per fortuna senza gravi feriti. La paura però è stata tanta sia per l’impatto che per le conseguenze.

L’incidente è avvenuto intorno alle 9 e mezza del mattino e alla guida della vettura si trovava una giovane ragazza di 21 anni, accompagnata nel viaggio dal suo fedele beagle.

La ragazza si trovava alle guida da quasi 7 ore, era partita infatti intorno alle 2 e mezza di notte dal Finistére, nella regione della Bretagna. La donna ha dovuto guidare per tutta la notte mentre su di lei continuava a piovere senza sosta e purtroppo la mattina dopo, pare proprio a causa dell’acqua, ha vissuto un esperienza davvero traumatica.

La sua auto ad un certo punto ha smesso di rispondere ai suoi comandi e da un momento all’altro si è ritrovata con il tettuccio della macchina a terra.

Un incidente davvero importante e pericoloso, da cui per fortuna sembra però che la ragazza sia uscita illesa. La ventunenne ha infatti avuto la prontezza di uscire immediatamente dall’auto. Purtroppo però una volta fuori dalla vettura ribaltata è arrivata la brutta sorpresa. Il suo beagle non era né all’interno della macchina né nelle immediate vicinanze. Dopo l’incidente il cane scompare nel nulla, probabilmente fuggendo dalla paura da uno dei finestrini. Per giorni la ragazza non ha avuto notizie del suo amico peloso, fino a quando dopo tre lunghe giornate di ricerche sul territorio il beagle è stato fortunatamente ritrovato. Anche il cane, come la sua padrona, sembra essere uscito illeso dall’incidente. Per fortuna entrambi hanno preso solo un grosso spavento! (G. M.)