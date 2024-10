Maltempo ancora su metà Italia, ma da lunedì tutto cambia: le previsioni meteo

L’Italia sta affrontando un fine settimana contrassegnato da condizioni meteorologiche estreme, con il maltempo che colpirà in particolare il Nord-Ovest, mentre il Sud e il versante adriatico godranno di una situazione di sole e temperature miti. Il meteorologo Mattia Gussoni di iLMeteo.it avverte che nubifragi colpiranno alcune regioni con la tipica violenza autunnale. Questo periodo dell’anno è caratterizzato da fenomeni intensi, iniziati a metà settembre, quando forti piogge hanno reso i terreni saturi e i fiumi ingrossati.

A differenza di altre stagioni autunnali, quest’anno i fenomeni si sono verificati in anticipo e non ci sono state irruzioni di freddo dalle zone polari. Il mare rimane caldo e fornisce energia ai violenti temporali, mentre le piogge precoci hanno saturato i terreni, che ora non riescono più ad assorbire ulteriori precipitazioni. Questo crea condizioni favorevoli a piene repentine dei fiumi e a nubifragi in continuo sviluppo. Il maltempo sarà concentrato principalmente su Nord-Ovest e su parte dell’Alto Tirreno.

Per oggi, sabato 26 ottobre, le piogge più intense sono attese al mattino in Alta Toscana, Liguria, e Piemonte, con fenomeni residui su Emilia, Lombardia e Friuli. Al Centro si prevede un miglioramento, mentre al Sud splenderà un sole parzialmente velato. Nel pomeriggio, il maltempo si intensificherà in Liguria e Piemonte, con precipitazioni che potrebbero superare i 150 litri per metro quadrato, con rischio di alluvioni e frane.

Domani, domenica 27, le precipitazioni continueranno nelle stesse aree, con particolari criticità in Piemonte e Valle d’Aosta, e alcuni temporali attesi anche in Sardegna. Al mattino si raggiungerà il picco delle condizioni avverse, mentre nel pomeriggio si prevede un miglioramento grazie all’allontanamento del vortice perturbato verso Francia e Spagna.

Si invita alla massima attenzione. A partire dalla prossima settimana, si prevede una stabilità meteorologica con condizioni di bel tempo, anche se l’anticiclone potrebbe portare nebbie in Val Padana a causa dell’elevata umidità presente.

In sintesi, il weekend porterà condizioni avverse al Nord-Ovest, con rischio di alluvioni, mentre il Sud beneficerà di una stabilità meteorologica.