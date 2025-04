Maltempo: allerta rossa in Lombardia ed Emilia Romagna, due corpi rinvenuti nel Vicentino

Il maltempo continua a colpire il Nord e il centro Italia, con allerta rossa in Lombardia ed Emilia-Romagna per rischio inondazioni a causa della piena del fiume Po. Allerta gialla è stata emessa in altre otto regioni. Si segnalano frane in Versilia e a Trento. I soccorritori hanno ritrovato due corpi nella provincia di Vicenza a causa delle avverse condizioni meteorologiche. Mentre l’emergenza persiste, molte persone seguono gli aggiornamenti sulla situazione.