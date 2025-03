Maltempo, allerta meteo per venti forti in arrivo dal Nord: le regioni interessate

Il vento forte sta interessando l’Italia con raffiche che raggiungono i 90-100 km/h, iniziando dal Nord, in particolare le regioni del Trentino-Alto Adige, Piemonte, Lombardia, Veneto e Liguria. Con il passare delle ore, il fenomeno si estenderà anche al Centro, toccando Umbria, Lazio, Molise e Abruzzo. Questo è causato dallo scontro tra un’area di alta pressione sull’Europa centrale e un’area di bassa pressione sul Mediterraneo centrale, creando venti intensi provenienti dai quadranti settentrionali, specialmente nelle zone montuose.

Il Dipartimento della Protezione Civile, in collaborazione con le regioni interessate, ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse, evidenziando la possibilità di criticità idrogeologiche e idrauliche nelle diverse aree del Paese. L’avviso prevede forti venti settentrionali con burrasca nelle province sopra citate e, a partire dal pomeriggio, anche in Umbria, Lazio, Abruzzo e Molise. Inoltre, per lunedì 31 marzo, è stata emessa un’allerta gialla per Calabria, Marche, Abruzzo, e alcune zone dell’Emilia-Romagna, del versante adriatico del Molise e della Sicilia settentrionale.

Il quadro meteorologico e le criticità previste sono aggiornati quotidianamente sul sito del Dipartimento della Protezione Civile, dove si possono trovare anche le norme di comportamento in caso di maltempo. Le informazioni su allerta regionali, criticità specifiche e azioni di prevenzione sono gestite a livello locale, con il Dipartimento che monitora l’evolversi della situazione in contatto con le strutture territoriali.