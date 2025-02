Maltempo, allerta gialla anche oggi: le regioni a rischio

Prosegue l’ondata di maltempo in Italia, con il bollettino meteo del 27 febbraio 2025 che segnala allerta gialla per piogge e temporali in diverse regioni. La Protezione Civile ha emesso un avviso di rischio idrogeologico per varie zone.

In Calabria, l’allerta riguarda i versanti Jonico Centro-meridionale, Tirrenico Centro-meridionale, Tirrenico Meridionale e Jonico Meridionale. In Campania, le aree a rischio comprendono la penisola sorrentino-amalfitana e i monti di Sarno e Picentini. In Emilia Romagna, è in allerta la pianura modenese. La Sicilia è interessata da una serie di avvisi che riguardano il versante nord-orientale, il tirrenico, le isole Eolie e le zone centro-settentrionali, nord-occidentali e sud-occidentali, inclusa l’isola di Pantelleria.

Il rischio di temporali è elevato in Calabria (versanti Jonico centro-settentrionale, Jonico centro-meridionale, Tirrenico Settentrionale, Tirrenico centro-settentrionale, Tirrenico centro-meridionale, Tirrenico meridionale, Jonico settentrionale e meridionale), in Puglia (Salento) e in diverse aree della Sicilia.

Per quanto riguarda il rischio idrogeologico, le aree a rischio in Calabria sono le stesse menzionate in precedenza, mentre in Campania il rischio interessa il Basso Cilento, l’Alto Volturno e Matese, la Piana campana, Napoli e le aree vesuviane, oltre ad altre zone come l’Alta Irpinia e il Sannio. Anche in Puglia e Sicilia si registrano vari allerta per il rischio idrogeologico, coprendo diverse aree incluse Salento e le isole Eolie.