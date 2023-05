Maltempo, al Palafiera di Forlì chi ha perso tutto: "Siamo vivi, ma senza più niente"

(dall’inviata Silvia Mancinelli) – “L’acqua entrava dalle finestre e dalla porta con una velocità che nemmeno riesco a descrivere, cresceva, cresceva e la mia casa veniva inghiottita. Ricordo di aver fatto le scale tre a tre per arrivare al piano sopra, dove vivono i miei genitori. Mi sono affacciata alla finestra e con una lucina che ho portato con me anche ora mi sbracciavo, nella speranza che i vigili del fuoco coi gommoni ci vedessero”. È il racconto, interrotto dalle lacrime, che fa all’Adnkronos Alessandra. Con i suoi figli di 10 e 15 anni, con la mamma e con il loro cane, è ora in una brandina del Palafiera di Forlì insieme a tanti concittadini senza più nulla.

“Sono titolare del locale Piadina più in viale Bologna – spiega – pure quello, come la mia casa, è sott’acqua. Non ho più nulla”. “Siamo vivi – interviene la madre – al resto penseremo poi”. Il marito di Alessandra, che per lavoro fa il soccorritore della Croce Rossa, è in servizio ininterrotto da inizio emergenza. “Fa il turno in ambulanza e poi si ferma per operare come volontario nel nostro quartiere, a Romiti – spiega Alessandra – Oggi mi ha detto ‘sono al capolinea’, non si è fermato mai. Io non riesco, non ho la forza di essere positiva ma mi hanno fatto riflettere le parole di mio padre, che a 89 anni, allettato e portato in una struttura non potendo curarsi qui con noi, mi ha detto ‘Va bene così, l’importante è la salute’. Lui, che quando è andata via la corrente ha dovuto dormire seduto perché il letto sanitario nel quale si trovava e che avevo alzato per dargli da mangiare non si abbassava più. Ma io penso ai miei figli, al piccolo che domenica avrebbe fatto la comunione e che si è visto risucchiare dall’acqua il vestito della festa e le bomboniere, al grande che preoccupato mi chiedeva i libri per una verifica che ha lunedì. Oggi è dura, oggi non so come ricominceremo”.