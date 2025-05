Maltempo al Nord, oggi allerta meteo gialla in 4 regioni

Torna il maltempo nel Nord Italia, con la Protezione civile che ha emesso allerta gialla per oggi, domenica 4 maggio, in Veneto e in alcune zone di Emilia-Romagna, Lombardia e Piemonte. L’avviso prevede, dalla tarda mattinata, precipitazioni sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Lombardia, Piemonte e Veneto, soprattutto nei settori alpini settentrionali e pedemontani, e sull’Emilia-Romagna. Si prevede la presenza di rovesci intensi, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.

Una saccatura in discesa dall’Europa centrale porterà masse d’aria più fresche sull’Italia settentrionale, attualmente colpita da correnti caldo-umide in risalita dal Mediterraneo. Questo contrasto termico causerebbe temporali nel pomeriggio su parte del Nord. Le condizioni meteorologiche potrebbero causare criticità idrogeologiche e idrauliche, riportate nel bollettino nazionale di allerta scaricabile dal sito del Dipartimento.

Il Comune di Milano ha rilasciato delle raccomandazioni per i cittadini durante l’allerta meteo. Palazzo Marino invita la popolazione a prestare particolare attenzione nelle aree a rischio di esondazione vicino ai fiumi e ai sottopassi. Suggerisce di non sostare sotto o vicino ad alberi e impalcature, e di mettere in sicurezza oggetti e piante sui balconi. Infine, è fondamentale prestare attenzione ai fenomeni meteorologici durante eventi all’aperto per prevenire situazioni di pericolo.