Maltempo ad Ischia: Tromba Marina Blocca Navi e Complica i Collegamenti con Procida

Paura a Ischia per una tromba marina che si è formata nel pomeriggio del 13 settembre, visibile anche da Casamicciola e altre zone dell’isola. Fortunatamente, il fenomeno meteorologico ha solcato le acque marine senza causare danni o feriti, poiché, a causa delle avverse condizioni meteo, non c’erano imbarcazioni da diporto attive. La tromba marina ha avuto una durata di alcune decine di secondi e si è estinta prima di avvicinarsi ai moli. L’evento è stato documentato da numerosi turisti e isolani, diventando subito virale sui social media.

Nel frattempo, la Campania ha subito un’intensa ondata di maltempo, con conseguenti disagi in tutta la regione, specialmente a Napoli. Le segnalazioni ai vigili del fuoco e alla protezione civile sono aumentate a causa dei violenti temporali. A Torre del Greco, per esempio, le strade si sono trasformate in fiumi a causa delle forti piogge, trascinando via anche veicoli. Si sono registrati allagamenti e disagi in diverse zone della città, in particolare nel quartiere di Pianura.

Le severe condizioni meteorologiche hanno portato alla sospensione dei collegamenti marittimi tra Napoli e le isole di Ischia e Procida. Dalla mattina del 13 settembre, infatti, tutte le operazioni di traghettamento sono state bloccate. Questo ha ulteriormente complicato la situazione per i residenti e i turisti, impedendo gli spostamenti necessari.

La tromba marina e il maltempo in generale hanno sollevato preoccupazioni tra la popolazione, ma finora non si segnalano danni materiali rilevanti. Gli isolani e i turisti, nonostante la paura iniziale, hanno potuto osservare il fenomeno naturale senza temere conseguenze negative. Tuttavia, la speranza è che le condizioni meteorologiche migliorino rapidamente, permettendo il ripristino dei servizi di trasporto e un ritorno alla normalità per tutti coloro che viaggiano o risiedono nella zona.