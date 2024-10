Maltempo a Venezia, oggi previsto il picco di marea e acqua alta

Oggi a Venezia si prevede acqua alta, con un picco massimo di 110 centimetri atteso per le 13.25. Questo livello attiverà le paratie del Mose, secondo le nuove regole implementate meno di un mese fa, che hanno abbassato la soglia di attivazione di dieci centimetri rispetto a quella precedente.

Nei giorni scorsi, ci sono state polemiche riguardo alla tardiva attivazione delle paratie, accaduta quando Piazza San Marco, una delle aree più basse del centro storico, era già allagata. La situazione potrebbe essere complicata oggi, dato che lo Scirocco potrebbe contribuire a una marea più intensa.

In aggiunta, è stata emessa un’allerta arancione per il rischio idrogeologico. Il centro operativo della Protezione Civile regionale è stato riaperto 24 ore su 24 a causa delle condizioni meteo avverse previste fino alle 14 di mercoledì, quando sono attese piogge estese e persistenti, accompagnate da forti rovesci e abbondanti accumuli di acqua.

Per alcuni bacini, tra cui Piave Pedemontano e Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, è in vigore l’allerta arancione per criticità idraulica. Ci si aspetta un innalzamento significativo dei livelli dei corsi d’acqua, con il possibile superamento della seconda soglia idrometrica e inondazioni nelle aree circostanti. Inoltre, i bacini dell’Adige-Garda e dei Monti Lessini possono essere soggetti a frane e colate rapide, e gli impianti di smaltimento delle acque piovane potrebbero risultare inadeguati, causando allagamenti di locali interrati e sottopassi.

Queste condizioni meteo sfavorevoli sottolineano l’importanza della preparazione e della gestione dei rischi legati alle inondazioni in una città come Venezia, che già affronta sfide significative a causa della sua posizione e infrastrutture storiche. È fondamentale monitorare la situazione e preparare le misure necessarie per limitare i danni e garantire la sicurezza dei cittadini e dei turisti.