L’estate ormai è soltanto un ricordo e abbiamo appena salutato anche Halloween, quindi (come ci ricorda Mariah Carey) è già tempo di pensare alle vacanze natalizie e al capodanno! Una meta perfetta per accontentare chi ha voglia di divertimento, atmosfera, tradizioni, ma senza rinunciare alla buona tavola (e ai buoni vini) è certamente Malta.

Nella splendida isola a due passi da casa nostra ben 31 ristoranti sono presenti nella prestigiosa guida Michelin e 5 di loro sono stati fregiati di una brillante stella, mentre 3 locali hanno ricevuto un premio Bib Gourmand e 23 ristoranti hanno ricevuto il premio Michelin Plate. Questo dimostra che Malta è davvero la destinazione dove qualità e gastronomia vanno mano nella mano. Che sia per uno spuntino veloce a metà giornata, un’esperienza particolare in un ristorante stellato o la voglia di provare la cucina locale, Malta accontenta tutti i palati e i desideri.

Il direttore della guida Michelin Gwendal Poullennec, a proposito di Malta ha dichiarato: “Era importante per noi condividere la nostra selezione nonostante il contesto, al fine di incoraggiare la professione. Ci rallegriamo che siano stati comunque in grado di trascorrere del tempo sulle isole e trovare 5 nuovi ristoranti da aggiungere alla Guida come piatti Michelin”.

Oltre a chi è alla ricerca di piatti prelibati, i maltesi sono pronti a soddisfare gli amanti del buon vino. Una ricca selezione di vini metterà d’accordo davvero tutti. Che sia un corposo rosso, un bianco frizzante o un incantevole rosato, preparatevi a farvi stuzzicare le papille gustative, nelle cantine e nei vigneti! Il terreno perfetto, la brezza marina e 10 mesi di sole l’anno regalano a Malta un vino perfetto! E a parlare sono i fatti, perché sull’isola sono presenti aziende vinicole con decenni di esperienza (come Emmanuel Delicata, Marsovin Cellars o Markus Divinus), che hanno vinto centinaia di premi internazionali.

Malta: cibo, vino, ma anche eventi!

Non soltanto una ricca tradizione culinaria e i meravigliosi vigneti, Malta nelle prossime settimane ospiterà moltissimi eventi, per tutti i gusti. Si parte con The Haunted Theatre (Il teatro stregato) dal 19 al 21 novembre. Sette stanze si riempiranno di terrore e potrai mettere alla prova il tuo coraggio e provare la sensazione di essere il protagonista di un film horror tra specchi urlanti, fantasmi e strane presenze.

Poi sarà la volta di FIERI by Cirque du Soleil, che dal 25 novembre, al 19 dicembre vi porterà in un mondo magico. Dopo una pausa di 17 mesi il sipario del Cirque du Soleil si rialza a Malta, che sarà il primo paese europeo a ospitare un loro nuovo spettacolo. FIERI del Cirque du Soleil è un viaggio ispirato alle radici culturali di Malta. Per chi ha voglia di tornare bambino c’è FAIRYLAND la Città di Babbo Natale dal 3 dicembre al 2 gennaio, mentre chi ha voglia di emozioni forti non potrà perdersi Weaving Chaos dal 3 al 5 dicembre. In questo caso l’Odissea di Omero è la forza trainante di questo spettacolo, in cui i danzatori faranno rivivere il ritorno a casa dell’epico eroe.

Il 26 dicembre invece vi aspetta The Twits by Roald Dahl che sul palco del Teatru Manoel porterà gli iconici personaggi del signore e della signora Twit.

We are proud to announce that we are returning to Valletta, Malta, with a brand-new show, Fieri by Cirque du Soleil. This modern show, an acrobatic mosaic inspired by the jewel of the sea, sets tale at the heart of the Mediterranean. Discover more: https://t.co/ExMnzTUEgU pic.twitter.com/jMzGVQ9q4V — Cirque du Soleil (@Cirque) October 15, 2021

Magia, incanto, stupore!

Un nuovo strepitoso spettacolo per raccontare la storia dell’arcipelago maltese, a novembre torna a Malta il Cirque du Soleil 🎉#Malta #MoreToExplore #VisitMalta https://t.co/jOK7kxD4yc — Andare a Malta (@AndareaMalta) October 27, 2021

Grandi eventi e spettacoli, ma anche tanta tradizione e luoghi in cui scoprire la storia di Malta. Dai villaggi dell’artigianato di Ta’ Dbiegi e Ta’ Qali, fino ai teatri storici Astra Theatre e Aurora Opera House, chi cerca cultura e tradizione avrà un’ampia scelta. Impossibile non menzionale anche il MUŻA (situato nell’Auberge D’Italie, nel cuore della capitale di Malta), delizioso museo che vanta una ricchissima collezione d’arte dal XVI secolo ai giorni nostri.

In this drawing, Michele Bellanti captures a young country woman on horseback wearing an ‘għonnella’. Such views from everyday life were intended as mementoes for foreign visitors to British Colonial Malta.

.

.

.

#beInspired #nationalcollection #museum #ghonnella pic.twitter.com/3aB8aQ9VWm — MUŻA (@muzamalta) July 21, 2021

Con più dell’80% della popolazione vaccinata e meno di 25 casi al giorno di Covid, Malta è uno dei paesi europei più sicuri e virtuosi. Questo è importante per vivere ogni esperienza in piene serenità.

Linee guida Covid 19.

Tutti i passeggeri sono tenuti a presentare un certificato di sanità completo. Indispensabili anche la dichiarazione di viaggio, il modulo di localizzazione passeggeri (PLF) e un certificato di vaccinazione valido riconosciuto dal Soprintendente alla Sanità Pubblica per un ciclo completo di vaccinazione (2 dosi o 1 dose di un vaccino a dose singola) con vaccini approvati dall’EMA (Comirnaty [Pfizer], Jannsen [Johnson&Johnson], Spikevax [Moderna], Vaxzevria [AsraZeneca]), con lotti autorizzati dall’autorità nazionale di regolamentazione del paese di somministrazione, con 14 giorni dopo l’ultima dose. Per tutte le informazioni dettagliate potete visitare ‘Travel to Malta’.