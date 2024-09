Malta: la destinazione per gli appassionati di musica classica

L’arcipelago di Malta durante l’inverno si presenta come un luogo incantevole, caratterizzato da un sole brillante che mette in risalto le splendide architetture delle sue città e panorami affascinanti. Il mare, in questa stagione, diventa un elemento pittorico che incanta i visitatori, rendendo Malta una meta ideale per chi cerca un’esperienza raffinata e intima. Il calendario di eventi invernali è ricco di proposte eleganti, tra cui concerti di musica classica e operistica.

Tra i principali eventi in programma, spicca il Three Palaces Festival, che si terrà dal 30 ottobre al 3 novembre 2024. Il festival, il cui motto è "il nostro ordinario è in realtà straordinario", invita alla riflessione sull’importanza della cultura e della bellezza artistica. Questa edizione celebra i 700 anni dalla morte di Marco Polo e ospiterà esibizioni di artisti emergenti e affermati in splendidi palazzi storici. Progetti educativi e masterclass ispirati a La Via della Seta arricchiranno ulteriormente il programma.

Un altro evento significativo è il Valletta Early Opera Festival, che avrà luogo l’8 e il 9 novembre 2024. Qui verrà presentata un’interpretazione incantevole de "Il Re Pastore" di Mozart, un’opera poco rappresentata ma di grande rilevanza, eseguita da un cast di artisti di talento in uno dei teatri più antichi d’Europa, il Teatru Manoel.

Successivamente, dal 9 al 25 gennaio 2025, si svolgerà il Valletta Baroque Festival, un appuntamento atteso per gli amanti della musica barocca. Questo festival di tre settimane si svolge in luoghi storici, tra cui la Concattedrale di San Giovanni e il Palazzo Verdala, e presenta alcuni dei migliori artisti della musica barocca internazionale, creando un’esperienza unica immersa nella storia.

Infine, la Stagione d’Opera a Gozo celebra la musica classica, con due teatri operistici a Victoria, la capitale dell’isola. Entrambi i teatri dedicheranno la loro programmazione a Giacomo Puccini, offrendo opere significative e concerti che onorano il suo centenario.

In sintesi, l’inverno a Malta offre una combinazione di bellezza naturale e ricche proposte culturali, rendendo l’arcipelago un favorito per gli appassionati d’arte e musica.