Malta introduce PrEP gratuita contro HIV

Il governo maltese ha dato il via libera all’erogazione gratuita del farmaco di prevenzione dell’HIV noto come PrEP. Questa iniziativa rappresenta una svolta decisiva nella lotta contro le malattie sessualmente trasmissibili nel Paese. Il ministro della Salute Jo Etienne Abela ha annunciato la misura, che amplia anche l’accesso gratuito alla PEP, ossia il trattamento post-esposizione. Entrambi i farmaci saranno quindi disponibili senza costi per chiunque ne abbia bisogno, onorando un impegno assunto da tempo.

La PrEP, o profilassi pre-esposizione, è una combinazione di farmaci assunti da persone HIV-negative per prevenire l’infezione. Se utilizzata correttamente, è considerata altamente efficace nel bloccare la trasmissione del virus. Questa decisione del governo di Malta viene vista come un passo fondamentale per aumentare gli strumenti di prevenzione a disposizione della popolazione.