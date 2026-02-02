10.8 C
Roma
lunedì – 2 Febbraio 2026
Salute

Malta introduce PrEP gratuita contro HIV

Da stranotizie
Malta introduce PrEP gratuita contro HIV

Il governo maltese ha dato il via libera all’erogazione gratuita del farmaco di prevenzione dell’HIV noto come PrEP. Questa iniziativa rappresenta una svolta decisiva nella lotta contro le malattie sessualmente trasmissibili nel Paese. Il ministro della Salute Jo Etienne Abela ha annunciato la misura, che amplia anche l’accesso gratuito alla PEP, ossia il trattamento post-esposizione. Entrambi i farmaci saranno quindi disponibili senza costi per chiunque ne abbia bisogno, onorando un impegno assunto da tempo.

La PrEP, o profilassi pre-esposizione, è una combinazione di farmaci assunti da persone HIV-negative per prevenire l’infezione. Se utilizzata correttamente, è considerata altamente efficace nel bloccare la trasmissione del virus. Questa decisione del governo di Malta viene vista come un passo fondamentale per aumentare gli strumenti di prevenzione a disposizione della popolazione.

Articolo precedente
Oriental Fashion Show a Parigi: Moda come Linguaggio
Articolo successivo
La Spezia: girone Uisp a quattro in testa
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

Taralli termolesi tradizionali

Wuthering Heights

Cibo e canzoni a Sanremo

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.