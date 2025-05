Malta Biennale 2026: Arte e Cultura per un Futuro Sostenibile

Con il titolo “CLEAN | CLEAR | CUT”, la Malta Biennale 2026, dedicata all’arte contemporanea, sarà inaugurata a marzo 2026 con Rosa Martínez come Direttrice Artistica. L’evento, organizzato da Heritage Malta e presieduto da Mario Cutajar, si propone di favorire il dialogo tra arte e patrimonio culturale, focalizzandosi sul Mediterraneo come epicentro dei cambiamenti globali.

Martínez, con il supporto del team curatoriale composto da Antoine Borg Micallef e Alexia Medici, ha delineato un concetto tematico che sottolinea la necessità di una trasformazione urgente del mondo contemporaneo. La Biennale intende esplorare le disuguaglianze e le problematiche legate all’economia globale, proponendo tre azioni chiave: “Pulire”, “Chiarire” e “Tagliare”.

Le opere selezionate saranno presentate in vari contesti storici e culturali, come i templi preistorici, i forti dei Cavalieri di San Giovanni e i musei nazionali, per rafforzare il legame tra arte e identità locale. La Biennale mira a migliorare la consapevolezza critica sul passato e presente, promuovendo interazioni tra il patrimonio culturale maltese e pratiche artistiche innovative.

Sono stati annunciati tre bandi di partecipazione: uno per artisti locali e internazionali (scadenza 30/6/2025), uno per ambasciate che organizzano padiglioni tematici (scadenza 29/8/2025) e uno per eventi satelliti (scadenza 25/7/2025).

La Biennale è supportata da Heritage Malta, Arts Council Malta e dal Ministero per il Patrimonio Nazionale, insieme a VisitMalta. Inoltre, è stata citata la selezione di due giovani maltesi, Andreas Vella e Nigel Cini, per la Biennale Architettura di Venezia 2025, evidenziando la rilevanza dei progetti creativi dell’arcipelago.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.viaggiare.net