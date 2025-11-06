13.9 C
Malta: Aumento dei viaggi all'estero e nuove tendenze

Da stranotizie
Malta: Aumento dei viaggi all’estero e nuove tendenze

Secondo recenti dati, sono stati 270.635 i residenti maltesi che hanno viaggiato all’estero tra luglio e settembre, con un incremento del 7,9% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. L’Italia si conferma la meta principale, attirando il 38,7% dei viaggiatori maltesi.

Le statistiche dell’Ufficio Nazionale di Statistica, basate sull’indagine continua Tourstat, rivelano che le destinazioni europee hanno coperto il 76,4% dei viaggi, mentre il Regno Unito si posiziona come la scelta non europea più popolare, con un 9,5%. La maggior parte dei viaggi è stata motivata da turismo, rispondendo a una quota del 71,5%. Inoltre, il 17,9% dei viaggi è stato effettuato per visitare parenti e amici, mentre il 5,9% ha riguardato affari e motivi professionali.

La modalità di trasporto preferita è stata l’aereo, utilizzato dall’87,5% dei viaggiatori. Tra questi, il 53,6% ha volato con compagnie low cost, che hanno operato il 61,5% di tutti i voli. Il trasporto marittimo ha rappresentato il 12,5% dei viaggi. Tra i viaggiatori, la maggioranza è composta da uomini, con una leggera prevalenza del 50,5%.

L’età dei viaggiatori è variata, con il 43,4% compreso tra i 25 e i 44 anni e il 30,5% tra i 45 e i 64 anni. Coloro sotto i 25 anni rappresentano il 16,7%, mentre quelli di 65 anni e oltre il 9,2%. In totale, i maltesi hanno trascorso all’estero 2.093.884 notti, con una permanenza media aumentata da 7,2 a 7,7 notti. La spesa complessiva raggiunge i 304,3 milioni di euro, con una spesa media per viaggiatore di 1.125 euro.

