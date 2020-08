Da stamattina la Regione Piemonte dà una mano alla Lombardia per eseguire i tamponi ai viaggiatori, molti dei quali piemontesi, provenienti da Spagna, Grecia, Croazia e Malta e in arrivo all’aeroporto internazionale di Malpensa: l’obiettivo, spiega una nota della Regione, è “mettere immediatamente a disposizione della sanità lombarda il personale necessario a consentire che i test previsti dal ministero vengano effettuati a tutti, e non solo ai cittadini lombardi, direttamente in aeroporto”. Un passo, quello della Lombardia, che aveva provocato polemiche e proteste.

L’aiuto del Piemonte è stato deciso per velocizzare la procedura ma soprattutto per evitare il successivo assalto ai servizi delle Asl, in previsione anche dell’ondata di rientri prevista nel weekend. Oggi infatti, per il terzo giorno consecutivo, più di 400 turisti di ritorno si sono messi in coda, a Torino, per sottoporsi al tampone nel camper allestito davanti all’ospedale infettivologico Amedeo d’Aosta, con inevitabili lunghe attese e disagi.

Una situazione che ha spinto l’assessore piemontese alla Sanità, Luigi Icardi, a chiedere al commissario dell’Asl Città di Torino e direttore pro-tempore del Dirmei, il dipartimento regionale malattie ed emergenze infettive, Carlo Picco, di mettere subito a disposizione personale da mandare a Malpensa. Sempre sul fronte dei tamponi per chi rientra dall’estero, l’assessore ha chiesto a tutte le aziende sanitarie del Piemonte di predisporre un punto di accesso diretto, in modo che i test possano essere eseguiti anche sul momento, senza necessità di prenotazione.

