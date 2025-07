Malpaga Sounds 2025: musica e divertimento a ingresso libero

Dal 24 luglio al 3 agosto 2025, Cavenago, in provincia di Bergamo, ospiterà la quattordicesima edizione del Malpaga Sounds Musicfest, evento musicale estivo che offre l’ingresso gratuito. La rassegna si svolgerà a pochi passi dal Castello di Malpaga, in via Marconi, e propone undici serate dedicate a concerti di vario genere.

Il festival avrà inizio giovedì 24 luglio con il live show “Voglio tornare negli anni 90”, un evento dedicato ai mitici Nineties, che si ripeterà anche sabato 2 agosto. Il giorno successivo, venerdì 25 luglio, i Bardomagno presenteranno il loro nuovo album dal titolo “Valvassori del BardFolk”. Sabato 26 luglio, i Folkstone si esibiranno con una data estiva del loro “Delirium Tour”.

La programmazione continua domenica 27 luglio con i Melancholia, noti per la loro fusione di rock, rap ed elettronica. Lunedì 28 luglio, i Gem Boy torneranno sul palco dopo due anni, seguiti martedì 29 luglio dal giovane Albe, emerso grazie alla sua partecipazione a “Amici 2021”.

Mercoledì 30 luglio, il festival sarà animato dagli eventi di “Afrodylan in Tour”, con i DJ Acio, Nello e Mauri. Giovedì 31 luglio, gli Übermensch porteranno un tributo ai Rammstein, mentre venerdì primo agosto si ballerà al ritmo di musica techno con artisti del calibro di Mario Più e altri. La serata del 2 agosto vedrà nuovamente il live show “Voglio tornare negli anni 90”, per concludere infine il festival domenica 3 agosto con Bepi & The Prismas, capitanati dal noto Tiziano Incani.

Tutti i concerti avranno inizio alle ore 21.30 e l’ingresso sarà libero. Il pubblico potrà avvalersi di un servizio navetta gratuito in orari specifici per raggiungere facilmente la location.