Malori in campo: da Ndicka e Bove a Bentancur, tutti i casi

Negli ultimi anni, ci sono stati diversi episodi di calciatori che hanno accusato malori in campo, alcuni dei quali con esiti tragici. L’ultimo caso riguarda Rodrigo Bentancur, centrocampista del Tottenham, che è svenuto durante la semifinale di Coppa di Lega contro il Liverpool. Dopo un breve sospensione del match, Bentancur è stato soccorso e trasportato in ospedale, rassicurando i compagni di squadra con un gesto della mano prima di lasciare il campo.

Situazioni simili hanno coinvolto altri giocatori, tra cui Edoardo Bove, che ha avuto un malore durante una partita tra Fiorentina e Inter il 1 dicembre scorso, ma è stato soccorso in tempo e ora ha un defibrillatore sottocutaneo. Evan Ndicka, difensore della Roma, ha accusato un trauma pneumotoracico in un incontro contro l’Udinese, ma si è ripreso rapidamente. Un caso molto noto è stato quello di Christian Eriksen, che ha subito un arresto cardiaco durante l’Europeo 2021. Grazie all’intervento immediato del capitano Kjaer e dei soccorritori, Eriksen è stato salvato e successivamente ha dovuto lasciare l’Inter a causa delle regole che vietano di giocare con un defibrillatore.

La storia del calcio è segnata anche da tragiche perdite, come quella di Davide Astori, trovato morto in hotel prima di una partita, a causa di fibrillazione ventricolare legata a un problema cardiaco non rilevato. Piermario Morosini morì in campo durante una partita di Serie B, a causa di cardiomiopatia aritmogena; il suo caso ricorda quello di Antonio Puerta, il difensore del Siviglia morto nel 2007 per arresto cardiaco. Anche Marc-Vivien Foé morì nel 2003 in una partita di Confederations Cup.

In passato, episodi simili hanno coinvolto Lionello Manfredonia, che nel 1989 subì un arresto cardiaco ma fu salvato, e Andrea Cecotti, che morì nel 1977 dopo un malore in campo. Un caso celebre è quello di Renato Curi, deceduto durante un incontro contro la Juventus. Giancarlo Antognoni, nel 1981, subì un infortunio con arresto cardiaco temporaneo ma riuscì a riprendersi. Questi eventi evidenziano l’importanza della salute nei calciatori e la necessità di un intervento medico di emergenza durante le partite.