Malori a scuola dopo la mensa, risultati delle analisi a Gallarate

I bambini della mensa scolastica Manzoni di Gallarate sono risultati positivi al norovirus, a seguito di malori accusati dopo il pranzo di martedì. L’Ats Insubria ha comunicato che la Microbiologia dell’Asst Valle Olona ha trovato norovirus nella maggior parte dei campioni fecali analizzati. Questo virus è noto per causare gastroenteriti acute a livello globale, con un recente picco segnalato anche a Pescara. Negli Stati Uniti, è diventato parte di un fenomeno chiamato ‘Quad-demic’, che comprende anche influenza, virus respiratorio sinciziale e Covid-19.

L’Ats Insubria rassicura la comunità scolastica sul fatto che i sintomi manifestati sono riconducibili a questo virus e sottolinea l’importanza di seguire norme igieniche di base, come il lavaggio delle mani prima di mangiare. I norovirus, appartenenti alla famiglia Caliciviridae, sono una delle principali cause di gastroenteriti acute non batteriche, diffondendosi facilmente in contesti comunitari come le scuole. L’incubazione del virus varia dalle 12 alle 48 ore e i sintomi includono nausea, vomito, diarrea, crampi addominali e febbre lieve. La malattia è di solito lieve e si risolve in 1-2 giorni, necessitando solo di idratazione. La trasmissione avviene tramite contatto diretto, superfici contaminate e alimenti infetti.

L’Ats Insubria ha ringraziato il personale medico di Asst Valle Olona per la loro pronta assistenza. Circa 90 segnalazioni di tossinfezione alimentare sono state fatte, coinvolgendo 88 minori e 2 operatori scolastici. Le indagini per identificare l’origine dell’epidemia hanno incluso campionamenti di acqua e cibo, insieme a test e analisi epidemiologiche. Un minore è stato ricoverato, ma è stato dimesso il giorno seguente.