Malore per il fotoreporter Massimo Sestini dopo un’immersione nel lago di Lavarone: in coma farmacologico

Massimo Sestini, fotoreporter italiano di 62 anni, è attualmente in coma farmacologico a seguito di un malore durante un’immersione nel lago di Lavarone, in provincia di Trento. La situazione è critica, poiché i suoi polmoni sarebbero stati riempiti d’acqua. Sestini stava partecipando a un raduno di istruttori subacquei quando ha riportato un problema con l’erogatore dell’aria, rimanendo sott’acqua senza ossigeno per un periodo non specificato. Dopo che un istruttore professionista della guardia costiera lo ha portato in superficie, è stato rianimato dai soccorritori.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco di Lavarone e la Croce Rossa, che hanno assistito Sestini prima del trasporto in ospedale con un elisoccorso. Massimo Sestini, nato a Prato nel 1963, è un fotoreporter di fama internazionale, celebre per il suo stile unico e per aver catturato eventi significativi nella storia italiana. Dal 1978 ha documentato la società italiana collaborando con varie testate, tra cui il Corriere della Sera. Tra i suoi primi scoop, vi sono le immagini di Licio Gelli mentre veniva arrestato a Ginevra. Attualmente, la sua condizione rimane critica e si attendono aggiornamenti dalle autorità sanitarie.