Malore in gita scolastica, Davide Calabrese muore in Spagna a 18 anni

Non sono state ancora chiarite le cause della morte di Davide Calabrese, un ragazzo di 18 anni originario di Pagani, in provincia di Salerno. Davide è deceduto durante una gita scolastica a Malaga, in Spagna. Era figlio di un direttore di banca e di un’insegnante di lingue e frequentava il liceo scientifico ‘Mangino’. Il decesso è avvenuto in ospedale, dove il giovane era stato ricoverato, probabilmente a causa di un malore legato a una forte febbre che aveva manifestato nei giorni precedenti.

La famiglia, appresa la notizia della tragedia, è volata in Spagna per essere vicina al figlio e per ricevere ulteriori informazioni. Al momento, non si sa se le autorità locali decideranno di avviare un’inchiesta per accertare le circostanze del decesso. La comunità di Pagani è scossa dalla notizia, e molti si stanno mobilitando per esprimere la propria solidarietà alla famiglia di Davide in questo momento difficile. La gita scolastica, un momento di crescita e divertimento per molti ragazzi, si è tragicamente trasformata in un evento drammatico per i suoi compagni e per i docenti accompagnatori. La notizia ha generato grande commozione, e ci si augura che si faccia chiarezza sulle cause della sua scomparsa, per poter offrire un adeguato supporto ai familiari colpiti da questo lutto. In attesa di sviluppi, la comunità scolastica e i cittadini di Pagani sono in lutto per la perdita di un giovane promettente.