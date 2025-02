Malore in campo: 31enne trasportato in elicottero al Gemelli

Filippo Tajani, figlio del ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani, ha subito un malore durante una partita di calcio con la sua squadra, il Ferentino, di Eccellenza. Il 31enne ha perso conoscenza dopo uno scontro di gioco al 38esimo minuto della partita contro il Paliano. Intervenuta un’eliambulanza, Tajani è stato trasportato in elicottero al Policlinico Gemelli di Roma, dove è stato sottoposto ad accertamenti.

Secondo una nota del Policlinico, Filippo Tajani è in buone condizioni generali e non è in pericolo di vita. È arrivato in ospedale intorno alle 12.30 di domenica 2 febbraio, a seguito di una “lipotimia” dovuta all’impatto con un avversario. Dopo la perdita di conoscenza, il calciatore ha ripreso i sensi, ma per precauzione è stato portato in ospedale per ulteriori interventi medici.

La società del Ferentino ha comunicato via social che il giocatore è stato stabilizzato prima del trasporto in elisoccorso, grazie al rapido intervento dello staff medico presente. Tutto il club, dallo staff tecnico ai compagni di squadra, ha voluto esprimere la propria solidarietà a Tajani e alla sua famiglia, augurandosi una veloce ripresa. In seguito all’incidente, in accordo con il Ferentino, la Polisportiva Città di Paliano ha deciso di sospendere la partita, evidenziando la propria vicinanza al club ospite e augurando una pronta guarigione al calciatore.