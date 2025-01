Malore Bentancur, come sta il giocatore del Tottenham: le sue dichiarazioni

Rodrigo Bentancur, centrocampista del Tottenham, ha rassicurato i fan dopo essere svenuto durante la semifinale d’andata della Carabao Cup contro il Liverpool. In una storia su Instagram, ha detto: “Tutto bene, grazie per i vostri messaggi e complimenti ai ragazzi per la vittoria,” accompagnando le parole con una foto sorridente.

L’incidente è avvenuto al 7′ del primo tempo, quando Bentancur ha perso conoscenza dopo aver colpito di testa un cross da calcio d’angolo. Il match è stato sospeso per circa 8 minuti mentre i soccorsi intervenivano. Il calciatore è stato evacuato in barella con una maschera d’ossigeno. Tuttavia, mentre lasciava il campo, ha fatto un gesto con la mano per far sapere di essere cosciente. La partita è poi ripresa e il Tottenham ha vinto 1-0.

Il club ha successivamente confermato che Bentancur era cosciente e parlava, e che sarebbe stato portato in ospedale per ulteriori controlli. “Possiamo confermare che Rodrigo è cosciente, parla e andrà in ospedale per ulteriori controlli,” ha dichiarato il club su X durante l’intervallo. L’allenatore degli Spurs, Ange Postecoglou, ha aggiunto che il giocatore era cosciente quando è uscito dal campo e ha segnalato che è stato “piuttosto angosciante” vedere Bentancur andare giù in quel modo. Ha elogiato i suoi giocatori per come hanno reagito all’incidente, sottolineando la loro unità nell’affrontare l’evento difficile.

L’atteggiamento positivo di Bentancur e il supporto del club hanno infuso ottimismo tra i tifosi e gli appassionati di sport. Dopo il riacquisito stato di coscienza, la speranza è che il centrocampista possa riprendersi rapidamente. La salute del giocatore rimane una priorità e ulteriori aggiornamenti sulle sue condizioni sono attesi nei prossimi giorni. Il sostegno ricevuto è stato evidente sia da parte dei compagni di squadra che dai fan, segno di come la comunità dello sport si unisca in momenti di difficoltà.

In attesa di ulteriori notizie sulla sua salute, Bentancur sembra determinato a rassicurare tutti sull’infortunio e si prepara a tornare in campo non appena le circostanze lo permetteranno.