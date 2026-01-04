Malore a Loredana Lecciso a Milano

Loredana Lecciso è stata colta da un malore mentre si trovava alla Stazione Centrale di Milano. La showgirl è stata salvata dalla polizia che è intervenuta tempestivamente prestandole soccorso. A causa del mancamento, che non ha avuto gravi conseguenze, Loredana è stata costretta ad annullare il suo impegno a Domenica In, dove era attesa come ospite assieme al compagno Al Bano Carrisi.

La Lecciso si trovava in stazione a Milano in attesa di un treno diretto a Roma per raggiungere gli studi di Domenica In, quando è stata sorpresa da un malore. Gli agenti della Polfer sono intervenuti immediatamente, aiutando la showgirl e sincerandosi che il problema non fosse grave. Dopo che la situazione è tornata sotto controllo, Loredana ha informato i suoi fan dell’episodio, ringraziando calorosamente i poliziotti che l’hanno soccorsa e sostenuta.

Loredana ha raccontato l’episodio sui social, scrivendo: “Siamo sempre pronti a lamentarci, ma è giusto e bello anche fermarsi a spendere parole positive e un ringraziamento quando le cose vanno per il verso giusto”. Ha poi raccontato di aver trovato persone pronte ad aiutarla e una presenza immediata ed efficace della sicurezza e degli operatori alla Stazione Centrale di Milano.

Inoltre, lo scorso aprile, Loredana ha vissuto un’altra vicenda allarmante a Milano. Mentre si trovava a bordo di un autobus, venne aggredita da un malvivente che tentò di strapparle la catenina d’oro che portava al collo. La showgirl riferì che l’uomo le si avvicinò tentando il furto, ma lei riuscì a non farsi derubare, stringendo la catenina e iniziando a urlare. Il malvivente si diede alla fuga a mani vuote, lasciando Loredana con alcuni graffi al collo, fortunatamente non gravi.