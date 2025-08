Malmoe e Copenhagen: chi avrà la meglio in Champions?

Il percorso di Malmoe e Copenhagen nella Champions League sta prendendo piede con risultati promettenti. Entrambe le squadre hanno superato senza difficoltà i turni preliminari, guadagnandosi un posto nel terzo turno.

Il Malmoe ha iniziato il suo cammino eliminando l’Iberia 1999 con un punteggio totale di 6-2, vincendo entrambe le partite con 3-1. Successivamente, ha trionfato sull’RFS, con un aggregate di 5-1, grazie a una vittoria per 4-1 in trasferta e un successo per 1-0 in casa. Dall’altra parte, il Copenhagen ha battuto il Drita con un netto 3-0, con un 2-0 al Parken Stadium e un 1-0 al Fadil Vokrri.

In osservazione ai loro recenti risultati nei campionati nazionali, il Malmoe ha già disputato 18 incontri, ottenendo 5 vittorie, 2 pareggi e una sola sconfitta nelle 8 gare casalinghe, con un totale di 15 reti segnate e 5 subite. Il Copenhagen, invece, ha giocato soltanto 3 partite nella Superliga, conquistando la vittoria nell’ultima contro il Fredericia con un 2-0, dopo aver battuto il Viborg (3-2) e il Vejle (2-0) nelle precedenti due.

Le quote per il prossimo match tra le due squadre indicano un’esitazione tra gli scommettitori: il segno 1 è quotato a 2.60, mentre il segno 2 è proposto a 2.40. La prevalenza per l’esito “Goal” rispetto al “No Goal” si attesta a 1.67, mentre per chi preferisce l’opzione “Multigol Casa 1-2” si offre un’ulteriore possibilità di scommessa.