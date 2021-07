Malika si è comprata una Mercedes con i soldi ottenuti grazie alla raccolta fondi realizzata per aiutarla a rifarsi una vita. Una spesa folle smascherata da Selvaggia Lucarelli, anche se all’inizio, la ragazza, ha negato con forza.

Ospite da Gabriele Parpiglia a Il Bianco e il Nero, a domanda diretta se si fosse comprata una Mercedes, la ragazza ha negato col supporto della fidanzata, che si è assunta “la colpa” di quella macchina.

“Se mi sono comprata una Mercedes? Stai scherzando? Voglio dire a queste persone che prima di dire certe cose è bene che si informino. La macchina è sua [indica la fidanzata, ndr]”. La compagna così precisa: “E’ dei miei genitori, ce l’hanno data per salire su a Milano”

Solo dopo, grazie all’insistenza di Selvaggia Lucarelli, ha confessato tutto:

“Non ho comprato un auto di lusso a vostre spese, sono arrivata a Milano per ricostruire la mia vita al sicuro, lontano da chi mi ha messo paura, e non avendo l’auto di cui necessitavo per tutti gli impegni sociali e ormai lavorativi che hanno riempito le mie giornate e che soprattutto mi hanno portato a viaggiare in auto per ore, ne ho presa una, dando in permuta la mia, che ormai camminava a fatica, prendendone una di seconda mano. Sì, l’auto è una Mercedes“.

Malika ha mentito a Gabriele Parpiglia, lui si sfoga su Instagram

Alla luce dei fatti Gabriele Parpiglia si è giustamente sentito preso in giro e sui social si è così sfogato:

“Lo devo fare per un motivo ben preciso: una persona mi ha scritto ‘Gabri, a causa di queste situazioni, poi si possono compromettere storie più serie che hanno bisogno di aiuto e non di un bolide sotto il cul0’. Lo devo fare per rispetto di chi non è stato rispettato da queste due ragazzine che in primis hanno preso per il culo me, guardandomi in faccia, sotto le telecamere in diretta, dinanzi agli spettatori. Andiamo con ordine. Poco prima di andare in onda mi scrive Selvaggia Lucarelli e mi dice ‘Gabri , ma ti risulta che Malika si sia comprata una macchina da XX euro?’. Io rispondo che non ne sapevo nulla, poi faccio una telefonata e mi viene detto che le due ragazze ‘rispondono’ che l’auto era dei genitori della fidanzata, medici benestanti e che anche Laura Boldrini era rimasta umanamente colpita dalla storia“.

E ancora:

“Così rispondo a Selvaggia Lucarelli che insiste sicura. Io dovevo andare in onda e decido di chiedere in diretta se fosse cosi o meno. Ripeto in onda: ‘SONO SERIO’. E le due seriamente mi prendono per il cul0👌🏻👏. La mattina successiva faccio partire una serie di telefonate per capire a chi appartenesse la macchina. Lo faccio da giornalista, usando le mie fonti e con possibilità di non essere smentito. Passano dei giorni e la visura ufficiale Pra conferma che la macchina è di Malika, presa a Firenze, in un concessionario. Mi viene il vomito. Nel mentre un’altra storia con un altro protagonista prende piede in negativo.

Vomito due volte e lo faccio intuire nelle mie storie. Quando risento Selvaggia Lucarelli il puzzle delle bugie (per le due storie) si incastra perfettamente. Ecco, voi due ragazzine che avete mentito in tv e su altre mille cose che non voglio tirare fuori, voi due che giocate nel mondo dei grandi, con grandi bugie e con una paraculaggine da 17 mila euro, weekend al mare, acquisti costosi…sporcate un mondo dal quale dovete stare lontane. tu Malika che per giorni eri infastidita (non capendo che già sapevo tutto) ora fai il conto con le tue bugie. Evita di smentire… sotto il tappeto non c’è solo la macchina.Mi auguro che i soldi donati/rimasti, possano finire in un progetto dedicato al bene. Buona vita, lontano dalla mia. Amarezza“.

Le mele marce sono ovunque, anche nella comunità LGBT+.