La storia di Malika Chalhy ha toccato milioni di persone, molte delle quali hanno anche donato in due raccolte fondi aperte per lei. Sappiamo tutti che fine hanno fatto (in parte) i soldi donati e per questo la polemica intorno alla giovane toscana non accenna a placarsi. Dall’atteggiamento remissivo e pacato dei primi giorni, la 22enne ieri è diventata Xena la Guerriera ed ha iniziato a meditare vendetta. Raggiunta da Candida Morvillo per Il Corriere, Malika Chalhy ha parlato della gogna mediatica alla quale è sottoposta.

“La gogna me la prendo tutta, ma chi mi ci mette non è migliore di me. A 22 anni nessuno ha fatto uno sbaglio? Di quale sbaglio sto parlando? Ho fatto una scelta affrettata. Magari dovevo trovarmi prima un lavoro.

Se ho detto che mi sono tolta uno sfizio? Sono stata travisata. Io penso che le persone mi hanno donato dei soldi per la mia serenità. Il bulldog francese da 2.500€? Ho detto che il cane era un supporto psicologico. E poi se i soldi mi sono stati donati, perché non vi va bene niente di quello che faccio?!”

Che qualcuno stia esagerando è vero, basta fare un giro sui social per leggere offese pesantissime rivolte alla ragazza. Detto questo io fossi in lei chiuderei tutto con uno bel “scusate ho fatto una ca**ata, vado a cercarmi un lavoro e a rifarmi una vita”.

No, ragazzi, trovo il tutto allucinante.

Soprattutto il fatto che vi siate fatti imbambolare da una che risponde “Ma io sono andata a puntare la pistola alla testa di qualcuno?”#malika pic.twitter.com/I9Z2q7s1du — ª (@vale_enne) July 1, 2021

Malika Chalhy, qualcuno voleva proporla al GF Vip.

La Chalhy ha rivelato che qualcuno vicino a lei voleva tentare di mandarla al Grande Fratello: “Sono una ragazza che ha perso i punti di riferimento e che qualcuno voleva mandare al Grande Fratello, ma ha detto no. Io voglio lottare per delle buone cause e, in Panda o in Mercedes, lo farò“.

Lei ha fatto bene a dire di no, ma non credo proprio che gli autori l’avrebbero accettata prima, figuriamoci adesso.

Se abbiamo il cuore di fare un gesto di solidarietà dobbiamo usare lo stesso cuore per perdonare. Probabilmente #Malika ha peccato di leggerezza e sta cercando di spiegare, forse facendo ancora peggio, ma non dimentichiamo il disagio che ha passato, quello rimane sulla sua pelle! — Stefania Orlando (@stefyorlando) July 1, 2021