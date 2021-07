E poi arriva la svolta choc, perché proprio quando la polemica si stava sgonfiando Malika ha deciso di pubblicare dei post davvero particolari. La 22enne medita vendetta e nel suo mirino c’è finito l’allevatore che le ha venduto un bulldog francese da 2.500€. L’uomo ha deciso di donare quella cifra in beneficenza e la ragazza è sbottata.

“In questi giorni vi siete divertiti tutti a spu****armi, da lunedì inizierò a divertirmi io. Voglio iniziare anticipatamente con una piccola chicca di uno dei tanti che mi sta sme**ando passando da buon samaritano. Ecco il primo buon samaritano, l’articolo lo potete cercare completo. E per quale motivo il signore Gherdovic ha deciso di donare in beneficenza soltanto adesso nonostante fosse a conoscenza già da un mese di chi fossi?”

Ma l’allevatore è soltanto il primo, perché la fan delle Mercedes ha continuato: “A quanto pare la gente che ha qualcosa da nascondere sta iniziando a tremare. Secondo voi di chi sto parlando?”

Invece di meditare vendetta io direi che sarebbe molto meglio chiuderla qui. Malika però sembra intenzionata ad andare avanti e quindi la polemica non si placherà presto.

Ad aprile la fiorentina in un’intervista rilasciata a FanPage ha parlato di come avrebbe speso i soldi arrivati dalle due raccolte fondi.

“Ci tengo a dire che ho un tetto sopra la testa grazie alle poche persone che mi sono state vicino fin da subito, ho da mangiare e non vivo per la strada. Grazie alle donazioni arrivate sulla raccolta fondi Gofundme potrò permettermi di sostenere le spese legali che sto affrontando, di fare la spesa, pagarmi l’assicurazione della macchina e forse addirittura un affitto. Per me era inimmaginabile ricevere così tanto amore e supporto. Sono nata due volte, come dice la canzone che sto ascoltando a ripetizione in questi giorni”.