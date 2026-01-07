Maliant Oracle: metal italiano

I Maliant si affacciano sulla scena metal italiana con “Oracle”, album di debutto composto da dieci tracce che attingono dal metal progressive, contaminato da elementi sinfonici ed elettronici. La band nasce dall’incontro di musicisti con background eterogenei, che spaziano dal symphonic metal al black/death fino all’electro-pop.

Le tematiche dell’album spaziano dall’impatto della tecnologia nella vita di tutti i giorni fino ad aspetti più vicini al mondo della stregoneria ritualistica. Traccia dopo traccia, l’ascoltatore viene immerso in un mondo che alterna momenti di puro virtuosismo strumentale a sezioni più moderne e sperimentali.

Gli elementi elettronici presenti in brani come “The Ritual Fire” e “Cyber 9” sono particolarmente interessanti, dedicati all’avvento dell’intelligenza artificiale in un mondo sempre più governato dagli algoritmi. Il vero punto di forza dell’album è la voce di Kyrah Aylin, che dimostra una notevole versatilità nel passare da un registro pulito e rock a growl sporchi e aggressivi.

L’album si sviluppa attorno a due anime distinte, separate da “Desert Prayer”, intermezzo dal gusto tribale basato su tamburi e didgeridoo. La prima metà del disco si muove su sonorità più controllate, la seconda vira verso territori più energici e oscuri. Tracce come “Stigmata” potrebbero figurare senza difficoltà in un album dei Dimmu Borgir o dei Cradle Of Filth.

Nonostante le indubbie qualità tecniche e una produzione di buon livello, “Oracle” fatica a scrollarsi di dosso una sensazione di déjà-vu. In un panorama saturo di band che mescolano progressive, symphonic ad elementi estremi e voci femminili, i Maliant faticano a trovare un’identità davvero distintiva. L’album è un buon esordio in grado di superare il battesimo del fuoco e dimostra la solidità tecnica e compositiva della band. Tuttavia, emerge la chiara necessità di ulteriore rodaggio per raggiungere una maturità sonora e trovare quella scintilla creativa capace di trasformare un insieme di buone idee in qualcosa di realmente identificativo del suono di un gruppo.