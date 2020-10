“Meglio un lockdown di due settimane ora che trovarci ad essere costretti a fare la conta dei morti domani”. Così Cristiano Malgioglio all’Adnkronos sull’ipotesi di un lockdown a Milano. ”Se la situazione è così grave -prosegue il cantante- è meglio se tutti facciamo almeno due settimane di sacrifici e poi magari, se la curva dovesse diminuire, si potrebbe iniziare a riaprire tutto e con più serenità. Io non sono uno scienziato o un virologo, non capisco la politica ma per il bene di tutti, visti i tantissimi contagi, meglio fare un breve lockdown. Anche io ho dovuto annullare tante serate ma so che la situazione è grave e tutti dobbiamo fare dei sacrifici -tiene a sottolineare- la vita è la cosa più importante di tutti. Ieri sera sono uscito a fare una passeggiata e vedere Corso Buenos Aires così vuoto mi ha messo una profonda tristezza. Non vedo l’ora che finisca tutto per poter riabbracciare tante persone che non abbraccio più da una vita”.

Fonte