”Il dolore che ci circonda per me ormai è diventato insopportabile, in questi ultimi tre mesi mi sono domandato se fosse il caso di tornare nella Casa del ‘Grande Fratello’ dopo il successo strepitoso che ho avuto con la mia partecipazione alla seconda edizione del reality. Ma mettermi in gioco è stata sempre la mia forza, sono un artista che fa la differenza. Sono uscito da Regina e rientro da Imperatrice”. Così Cristiano Malgioglio all’Adnkronos racconta il perché della sua scelta di rientrare nella Casa più spiata d’Italia, dopo il successo che aveva riscosso con la sua partecipazione alla seconda edizione del ‘Gf Vip’ e nonostante avesse detto più volte in passato di non voler più partecipare al reality”.

