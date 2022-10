Malgioglio stronca Valeria Marini: “Più che Shakira sei stata una sciagura”

Dopo Britney Spears e Cher, Valeria Marini a Tale e Quale Show ha vestito i panni di Shakira. La diva del Bagaglino ha cantato Waka Waka circondata da decine di ballerini, ma questo non è bastato per impressionare il suo ‘nemicoamatissimo’. Come nelle altre puntate Cristiano Malgioglio non ha gradito l’esibizione di Queen Valery.

Cristiano Malgioglio stronca Valeria Marini: “Shakira? No, sei stata una sciagura”.

“Sarebbe meglio non parlare, ma lo faccio. Tesoro più che Shakira sei stata una sciagura. Ma come si fa ad imitare Shaghira, Shakira, che è pazzesca?! Hai stonato dall’inizio alla fine. – ha continuato Malgioglio – Ma perché ti devo dire che sei brava amore? Non sei brava, non ti devi offendere. Io dico quello che penso. Io e te siamo amici, ma faccio il giudice. Ascolto Shakira, ma non eri come lei. E poi la danza del ventre, amore mio se mi metto lì la faccio meglio di te, la vuoi vedere? Dio terribile voce… io penso che persino gli strumenti musicali, non appena attacca a cantare lei, si fermano tutti.

Può essere brava in altre cose, ma imitare Shakira no. Ragazzi è impossibile. Devi divertirti e non offenderti dei miei pareri. No perché io mia arrabbio. Quando dico che più che Shakira sei stata una sciagura ci devi stare. E voi fischiate pure non mi importa. Io non sono prevenuto, ma uno che dice la verità. E no non hai stonato in alcune parti, ma dall’inizio alla fine della canzone”.