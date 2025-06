Malgioglio si sposa: la sorprendente storia d’amore con Onur

Cristiano Malgioglio ha spesso condiviso le sue esperienze amorose, dalle intense storie vissute in gioventù fino all’attuale relazione con Onur, un imprenditore turco di 40 anni. Malgioglio ha ricordato un colpo di fulmine con Alejandro e una passione travolgente con Philip, un americano, descrivendo momenti indimenticabili. Recentemente, ha rivelato che a breve sposerà Onur e che intende lasciare a lui la sua eredità.

Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, ha raccontato di conoscere Malgioglio sin dagli anni Settanta, quando l’artista si trasferì a Milano. Alessi ha svelato che, al suo arrivo, Malgioglio aveva una relazione con un giovane carabiniere. Oggi, con Onur, Malgioglio ha trovato una nuova energia, dopo la fine di una storia con un ragazzo cubano.

In vista del matrimonio, la sua amica Alessandra Celentano sarà la testimone. Malgioglio ha escluso di vestirsi di bianco, optando per colori come il rosa o il rosso. I suoi amici e familiari si sono congratulati con lui per questa nuova fase della vita, che rappresenta un’importante opportunità di felicità, nonostante la recente perdita di una sorella.

Roberto Alessi ha osservato come la lunga vita artistica di Malgioglio e le sue relazioni siano sempre state oggetto di curiosità, spingendo alcuni a dubitare della realtà dei suoi amori. Nonostante questo, Onur è venuto a sostenerlo anche durante eventi pubblici come il Festival di Sanremo, dimostrando la solidità della loro relazione.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.biccy.it