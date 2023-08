Malgioglio prende in giro Arisa: Panariello e Pieraccioni gli rispondono

Cristiano Malgioglio e Arisa sono grandi amici e per questo motivo il paroliere ha deciso di copiare l’idea della cantante e di pubblicare un annuncio su Instagram per cercare marito.

Se Arisa cerca un uomo economicamente autosufficiente, etero e di massimo 45 anni, le richieste di Cristiano Malgioglio sono più surreali e dettagliate. Il giudice di Amici cerca un uomo che abbia dai 48 ai 49 anni, un po’ ricco, belloccio e soprattutto che sia fan del suo ciuffo.

A rispondere a questo surreale annuncio matrimoniale sono stati pure Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello, suo amico nonché collega e spalla a Tale e Quale Show. Se il primo ha chiesto uno sconto sull’età, il secondo gli ha proposto l’amico Carlo Conti.

Durante le feste natalizie del 2021 Cristiano Malgioglio era un vippone di Alfonso Signorini e Arisa andò a fargli una sorpresa.

“Sono felicissimo di questo regalo. Tu sai quanto ti amo. Io ho un’ammirazione, per te, enorme. Ti ho sempre detto che hai la voce più bella in Italia. Se fossi nata in Francia saresti la nuova Edith Piaf. Io ti amo molto, ti adoro. Siamo vicini di casa, è stato un regalo fantastico. Queste feste mi mettono una tristezza fortissima. Dopo la fine di queste feste mi ricarico”.