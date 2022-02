Non c’è Sanremo senza Alba Parietti in prima fila all’Ariston e le pagelle di Cristiano Malgioglio. Oggi a La Vita in Diretta il cantautore ha svelato quali sono stati i suoi momenti preferiti della prima serata del Festival. Malgioglio è rimasto particolarmente colpito da Matteo Berrettini (e come dargli torto?!).

Le canzoni? Allora, ci sono stati dei pezzi… bellissimi non te lo posso dire. Le canzoni bellissime sono altre, ti dico però che Massimo Ranieri mi ha dato un’emozione enorme. Perché quando lui cantava si vedeva nelle espressioni questa sua forte sensualità, questa forza. Lui per ma è stato straordinario. Certo, ha avuto un po’ di imperfezioni, comunque c’è una grande emozione ed è stupendo. Poi Morandi, Morandi è straordinario. La bellezza di questi due grandi artisti è che la voce è rimasta quella di quando erano giovani. La loro timbrica è così moderna, Morandi sembra quello di Fatti Mandare dalla Mamma. Poi si mette in gioco lui, ha presentato pure Sanremo in passato”.

“Il momento più bello? Non appena ho visto Berrettini non ho capito più niente. Comunque io sono felice per questo grandissimo successo della Rai. Hanno fatto un grande Festival di Sanremo. Fiorello e Amadeus meravigliosi. C’era un po’ di tutto. Anche Coletta è stato bravo e lo share ha premiato.

Non tutto però è ‘sctupento’ e meraviglioso, Malgy infatti ha stroncato ‘Anna Mena’ ed ha anche criticato il pezzo di Achille Lauro.

“Sono troppo buono? Ok tesoro adesso se vuoi che ti parlo male iniziamo! Sicuramente non mi è piaciuta la ragazza spagnola ‘Anna Mena’, no non mi è piaciuta. Sai perché? Se quel pezzo fosse stato cantato da Maria Nazionale con la sua voce pazzesca e verace napoletana sarebbe stato diverso. La sua però è una canzonetta da estate. Achille Lauro? Io sono sempre stato trasgressivo nella mia vita e sono felice che è sempre stato il mio successo tutto questo. Lauro però ci ha abituato naturalmente a cambiare immagine ed essere particolare, mi dispiace però, mi sarebbe piaciuto vederlo con una grande canzone. Non solo per avere le copertine a livello di immagine. Siamo già abituati a vederlo trasgressivo, niente di nuovo. Sai cos’è il problema? Che con l’arrivo dei Maneskin lui naturalmente è tornato indietro. Però lo amo è stupendo e gli voglio bene.

Chi vince? Ha vinto il Festival di Sanremo, aspetto di sentire i pezzi di stasera. C’è Iva Zanicchi, che non vincerà. Però se all’Ariston c’è qualcuno col parrucchino lei con la sua voce potente glielo farà volare via. Ornella Muti? Oddio è stata sacrificata, forse doveva avere più spazio e invece non è successo nulla”.