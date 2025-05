Malgioglio dice no a Domenica In? La questione di Amici

Cristiano Malgioglio potrebbe rifiutare la conduzione di "Domenica In" al fianco di Mara Venier. Stando a recenti indiscrezioni, il paroliere è fedele a Maria De Filippi e al suo programma "Amici". Sebbene "Amici" vada in onda solo nella fase finale del Serale la domenica pomeriggio, Malgioglio non si sentirebbe di passare a Rai 1, temendo di tradire la conduttrice.

Secondo il sito DavideMaggio, oltre a Malgioglio, si vocifera che Gabriele Corsi potrebbe affiancare Venier, reduce dall’Eurovision Song Contest. Anche su Affaritaliani si parla di Malgioglio come potenziale volto nuovo del programma, ma il suo legame con il format di Canale 5 potrebbe dissuaderlo.

Nel frattempo, Malgioglio è stato confermato nella giuria di "Tale e Quale Show", dove compare con Giorgio Panariello e Alessia Marcuzzi. Tuttavia, il cast del Serale di "Amici" per la nuova stagione resta da definire, e attualmente ci si concentra sul casting.

In aggiunta, Cristiano Malgioglio ha recentemente lanciato la sua nuova canzone estiva, "Alè Alè", realizzata con il gruppo cubano Gente de Zona. Pubblicata il 9 maggio, la canzone ha già superato le 150mila visualizzazioni su YouTube e ha raggiunto circa 80mila ascolti su Spotify, suggerendo un buon riscontro di pubblico. Malgioglio, nonostante l’età, continua a mantenere viva la sua carriera nel panorama musicale e televisivo italiano.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.libero.it