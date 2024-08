Malgioglio debutta negli USA e commenta l’addio di Goggi a Tale e Quale

Dopo l’impegno con Amici di Maria, Cristiano Malgioglio adesso si sta godendo l’estate e tra una serata e l’altra trova anche il tempo per andare a trovare il suo giovane fidanzato a Istanbul. Ma a parte concerti e bei turchi, Cristiano ha avuto un’importante proposta da parte di un famoso produttore statunitense Il cantautore di Fernando ha rivelato a La Repubblica che a novembre girerà delle puntate di Beautiful, la storica soap opera americana.

“In autunno sarò sul set di Beautiful. Ho incontrato il produttore e mi ha chiesto di fare parte del cast: è una cosa paz-ze-sca. Ero a Milano Marittima e in hotel mi si avvicina il produttore Casey Kasprzyk: “Do you speak english?, farebbe una parte nella soap?”. “Ma certo”, gli ho risposto, “io mi sento Joan Collins, anche se non era nella serie”. Apparirò in qualche puntata, forse nel ruolo di me stesso, spero di incrociare gli impegni a novembre”.

“Sono contento quando la gente dice che faccio ridere. Carlo mi prende in giro e Panariello mi chiede se ho incontrato le star al supermercato. – ha continuato Malgioglio – Mi dispiace che non ci sarà Loretta Goggi, c’era una bella chimica tra noi, nella nostra giuria ognuno dice quello che pensa. La gente è grata se regali un sorriso, ma senza esagerare, bisogna essere rispettosi di tutti: di chi ti ama e di chi non ti sopporta. Se ho pensato a nuovi costumi? Sarò un po’ Bette Davis, Carmen Miranda e Joan Crawford: tutte donne che mi hanno fatto sognare. Voglio portare colore. Come mi diceva Gabriel García Márquez a Cuba: “I colori sono i segni di una vita sana e felice”. Il mio sogno è lavorare con Pedro Almodóvar, lo adoro. Sanremo? Amadeus me l’ha proposto due volte. Mi piacerebbe che Carlo prendesse una mia canzone ma non per presentarmi sul palco. Largo ai giovani”.