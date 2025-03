Malgioglio attacca Tommy Cash su La7: il commento velenoso

Il cantante e stella della tv italiana, Cristiano Malgioglio, ha criticato duramente il brano “Espresso Macchiato” dell’artista estone Tommy Cash, che ha suscitato polemiche per il suo modo di rappresentare l’Italia. Cash, selezionato per rappresentare l’Estonia all’Eurovision Song Contest, viene accusato di sbeffeggiare il nostro Paese associandolo a stereotipi come la mafia e gli spaghetti. Malgioglio, nel suo intervento ad Adnkronos, ha descritto Cash come un provocatore che riesce a catturare l’attenzione grazie a questa canzone provocatoria, affermando che essa sfrutta luoghi comuni sull’italianità per creare “hype” e comicità.

Secondo Malgioglio, il testo è offensivo e sfrutta gli stereotipi in modo opportunistico, generando pubblicità gratuita per Cash. Pur riconoscendo che il ritornello è orecchiabile, lo considera un brano “ruffiano”. Le dichiarazioni di Malgioglio si inseriscono in un dibattito più ampio, già sollevato da altri volti noti come la conduttrice Caterina Balivo, e rivelano il malcontento per l’immagine dell’Italia veicolata dalla canzone.

Inoltre, non è chiaro se Malgioglio sarà scelto come conduttore italiano per l’Eurovision; ha dichiarato di non avere notizie al riguardo e che il suo coinvolgimento attuale è limitato a un invito per il San Marino Song Contest. Ha anche messo in luce che, per il suo talento, avrebbe preferito inviare Giorgia.