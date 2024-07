Malgioglio annuncia il ritiro: ecco quando lascerà le scene

Cantante e autore di brani indimenticabili che ha scritto dagli anni 70 in poi, Cristiano Malgioglio a fine anni 90 è anche diventato una star della tv e dopo il Grande Fratello Vip ha avuto una seconda giovinezza, sia a livello discografico che televisivo. Nonostante Malgy abbia lo spirito di un teenager e porti benissimo i suoi anni, diciamo che non è più un adolescente e di recente ha iniziato a parlare di un possibile ritiro dalle scene (come fanno tutte le più grandi dive). Ma sarà vero o è un po’ come l’addio periodico che ogni anno Mara Venier promette per Domenica In?

Malgioglio parla del suo ritiro: “Ho bisogno anche di pensare alla mia vita adesso”.

Cristiano sta girando l’Italia con una serie di serate in cui canta le sue hit e la scorsa settimana ad uno di questi eventi ha fatto il suo annuncio choc gold: “Avevo anche pensato di smettere, di ritirarmi l’anno prossimo. Poi vengo qui e mi acclamate così tanto, come fossi Lady Gaga. Ma io come faccio? Vi amo! Allora mi sa che andrò ancora un po’ avanti“.

Ma quanto andrà avanti Cristiano? In un’intervista rilasciata a Il Mattino, il cantautore ha rivelato che tra due anni lascerà le scene: “Tra due anni io lascerò questo lavoro. È la prima volta che lo dico pubblicamente ma è così: ho bisogno di pensare alla mia vita perché ho dedicato tanto alla musica e sono molto contento per tutto l’affetto che il pubblico mi ha sempre dato. Non smetterò mai di essere grato per tutto l’amore del pubblico. Tutto questo affetto è importante ogni sera quando esco per cantare. Penso che mai nessuno della mia generazione possa vantare il successo che ho io con i ragazzini ma anche con le mamme e questo perché avendo la fortuna di lavorare con Carlo Conti, le famiglie unite si divertono e mi seguono“.

Personalmente credo che lo vedremo ancora a lungo.