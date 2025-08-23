Malghe e montagna: il tesoro del Veneto da scoprire

Le malghe rappresentano un elemento essenziale del territorio veneto, fungendo da luoghi di produzione e da simboli di identità e memoria. Il loro patrimonio culturale conserva saperi antichi, tradotti in prodotti di eccellenza apprezzati a livello mondiale.

L’assessore regionale al Turismo e all’Agricoltura, Federico Caner, ha sottolineato l’importanza di questi spazi durante la Festa della Montagna a Pianezze di Valdobbiadene, un evento dedicato alla valorizzazione della cultura alpina e al lavoro negli alpeggi. Questa iniziativa si svolge nel contesto delle colline di Conegliano e Valdobbiadene, Patrimonio dell’UNESCO.

Il fulcro della giornata è stato un convegno che ha analizzato il ruolo strategico degli alpeggi nella tutela ambientale, nello sviluppo di un turismo sostenibile e nella promozione della filiera agroalimentare d’eccellenza. Caner ha messo in evidenza come zone come Valdobbiadene e l’area del Cesen rappresentino modelli virtuosi di integrazione tra agricoltura, turismo e cultura, creando un legame profondo tra comunità e territorio.

L’assessore ha anche espresso gratitudine agli organizzatori dell’evento, tra cui il Club Amici della Montagna e il Consorzio delle Piccole Produzioni Locali del Veneto. “Celebriamo le nostre montagne non solo come luoghi da esplorare, ma come simbolo di una comunità che valorizza le proprie radici”, ha affermato.

La Festa della Montagna continuerà con un programma aperto al pubblico, che prevede dimostrazioni di antichi mestieri, escursioni, laboratori artigianali e degustazioni dei formaggi di malga, emblema della tradizione casearia veneta.