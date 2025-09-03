Malfunzionamenti di ChatGPT in Italia e nel mondo

Numerosi utenti a livello globale hanno riscontrato malfunzionamenti con ChatGPT, il noto chatbot di OpenAI. Molti hanno segnalato, sui social e online, che le loro domande non ricevono risposta, mostrando solo uno spazio vuoto.

Secondo il sito Downdetector, che monitora i disservizi delle piattaforme digitali, poche ore dopo l’inizio dei problemi sono state registrate circa 1.200 segnalazioni, incluse molte dall’Italia. Con il passare del tempo, il numero delle segnalazioni è andato diminuendo, ma il problema ha colpito anche altri Paesi, non solo l’Italia.

OpenAI ha riconosciuto il problema poco dopo le prime segnalazioni, informando gli utenti tramite un aggiornamento che indicava: “ChatGPT non mostra risposte. Stiamo investigando sulla questione.” In seguito, l’azienda ha confermato di aver identificato il problema e di aver avviato le necessarie operazioni per risolverlo. Sebbene le cause iniziali del malfunzionamento non siano ancora note, OpenAI ha comunicato che la situazione è stata sistemata e che stanno monitorando gli eventi per eventuali svilluppi futuri.