Malessere psichico dei giovani in Italia: un allerta crescente

Il malessere psichico tra i giovani è un problema crescente, accentuato dalla pandemia. Non si tratta solo di tristezza temporanea o ribellione, ma di ansie intense, depressione che porta all’isolamento, disturbi alimentari e dipendenze, fino a comportamenti autolesionisti. Queste sono le parole del senatore Marco Meloni, in occasione della presentazione del libro “Adolescenti Interrotti” dell’autore Stefano Vicari.

Vicari analizza le cause del disagio giovanile, offrendo racconti di chi lo ha vissuto. Sottolinea come stia diminuendo il supporto da parte di elementi fondamentali come famiglia, scuola e amici, che dovrebbero fungere da ancore in momenti di crisi.

Meloni evidenzia l’importanza della responsabilità degli adulti, tra cui genitori, educatori e operatori sanitari, nel riconoscere i segnali di allerta. Propone misure concrete: potenziare il benessere psicologico nelle scuole, supportare le famiglie e ampliare i servizi sul territorio, spesso insufficienti. Queste sono proposte condivise che dovrebbero guidare l’agenda politica e istituzionale per affrontare questo crescente problema sociale.