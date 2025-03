Malessere Prolungato

Tra il 29 e il 30 marzo torna l’ora legale: alle 2 di notte, le lancette verranno spostate in avanti di un’ora. Questo comporta una perdita di un’ora di sonno, ma guadagna 60 minuti di luce nelle ore serali. Introdotta nel 1916 per risparmiare energia elettrica, l’ora legale è in vigore in Italia dal 1966. Nonostante ci siano richieste di abolizione, come emerso da un referendum del 2018 in cui l’84% degli europei si è detto favorevole, i governi non si sono ancora accordati su un fuso orario da adottare.

Alessandro Miani, presidente della Società italiana di medicina ambientale (SIMA), evidenzia che il passaggio all’ora legale rappresenta un mini jet lag, poiché essa può influire sul ritmo circadiano. Alcuni studi indicano che una maggiore esposizione alla luce serale favorisce il risparmio energetico e, dall’esperienza americana, si evince che l’ora legale ha portato a una riduzione degli incidenti stradali e della criminalità.

Miani ha inoltrato una petizione per prorogare l’ora legale d’inverno, evidenziando i risparmi economici tangibili. Attualmente, la petizione ha raccolto 350.000 firme senza risposte dalle autorità. L’ora legale offre anche benefici fisici, stimolando attività all’aperto e aumentando i livelli di serotonina, ma può causare malesseri temporanei per alcuni individui.

Per affrontare meglio il cambiamento, si consiglia di regolare il proprio orario di sonno nei giorni precedenti, evitare sostanze eccitanti la sera, e mantenere una routine regolare di sonno.