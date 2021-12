Il 2021 sta per concludersi e come sempre è tempo di bilanci e classifiche. Dopo aver visto la classifica dei 100 album più venduti in Italia, ecco le statistiche pubblicate da P*Hub in merito ai video visti nel corso degli ultimi 12 mesi.

Il nostro paese si trova al quinto posto della classifica, preceduta da Francia (quarta), Giappone (terzo), Regno Unito (secondo) e Stati Uniti (primi). Ad abbassare la media dell’Italia è stato il periodo degli Europei di Calcio, quando le visite sono crollate. In particolar modo durante la finale Italia-Inghilterra. I maschietti in quel momento a quanto pare pensavo ad altro. Il contrario è invece avvenuto lo scorso 4 ottobre, quando le visite sono schizzate (e non solo quelle) in seguito al down dei social network Instagram, Facebook e WhatsApp.

Malena l’attrice più cercata online!

Fra le attrici più cercate online troviamo Malena (prima) seguita da Martina Smeraldi (con cui ha fatto un film..finito in tragedia) e Valentina Nappi. Subito fuori dal podio Danika Mori, che ha da poco festeggiato le 100 milioni di visualizzazioni sul suo profilo.

Il genere più cercato è quello hentai (gli anime), seguito dalle MILF; mentre “l’ora di punta” è la sera fra le 22:00 e l’1:00. Molto produttive anche le mattine dei weekend e le giornate di festa, escluso il Natale e la Vigilia. Il 93% degli italiani guardano i video tramite smartphone, il resto da pc.