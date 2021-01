Malena, intervistata da La Zanzara per Radio 24, ha svelato di aver avuto un incidente sul set.

A domanda diretta se le piacesse lavorare con la gola, l’attrice ha risposto affermativamente svelando però di aver avuto un problema durante la realizzazione di una scena con il partner Mike Chapman.

Quello non è stato l’unico incidente sul set di Malena.

“Quella non è stata l’unica volta che ho vomitato. Una volta mi è successo anche con Rocco Siffredi per lo stesso motivo: è entrato in modo irruente ed è stato come fare una lavanda gastrica”.

Qualche anno fa Malena ha assistito ad un altro incidente sul set. A raccontare l’aneddoto è stata Martina Smeraldi sempre ai microfoni di Radio 24.

“Gli si è rotto. Io non mi sono accorta di nulla, mi sono girata e ho solo visto una grande chiazza di sangue sul lenzuolo. Tutti pensavano che si trattasse della rottura del frenulo, poi si è scoperto che il ragazzo si era fatto una puntura. Probabilmente si è fatto male questa puntura, ha esagerato e si è rotto l’uretra, la canna. Adesso si deve operare, e sarà una cosa lunga. Prima di tornare normale ci metterà del tempo. Ero sicura che a me non era successo nulla, non sentivo dolore. Il sangue non era il mio. Non che non mi interessi di lui, ma se doveva accadere qualcosa meglio a lui che a me”.