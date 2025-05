Malena e il Ritiro da Rocco Siffredi: La Verità Svelata

Malena, al secolo Filomena Mastromarino, ha deciso di ritirarsi dall’industria pornografica dopo anni trascorsi al fianco di Rocco Siffredi. In un’intervista, ha espresso il desiderio di tornare indietro nel tempo, dicendo: “Non posso tornare vergine, ma mi piacerebbe cambiare pelle”. Ha anche sottolineato di sentirsi responsabile per altre ragazze, definendo il suo ex ambiente lavorativo come potenzialmente pericoloso.

Rocco Siffredi, in una recente intervista, ha affermato che Malena non risponde più alle sue chiamate e ha sollevato preoccupazioni sul suo benessere dopo la morte di un amico comune, sostenendo che questa perdita l’ha profondamente cambiata.

Successivamente, è scoppiato un caso di accuse di abusi nei confronti di Siffredi da parte di alcune attrici, e Malena ha dichiarato di non aver mai subito violenze. Tuttavia, alcune testate hanno interpretato le sue parole come una difesa di Siffredi, situazione che ha suscitato il malcontento di Malena stessa.

In un incontro con Roberta Rei de Le Iene, Malena ha ribadito di non aver vissuto esperienze negative, ma ha esortato Siffredi a riconoscere eventuali errori: “Anche i più grandi fanno errori ed è giusto ammettere gli sbagli”. Ha inoltre puntualizzato che i video di cui si parla non corrispondono all’ambiente professionale in cui ha lavorato, affermando: “Il cinema per adulti prevede una professionalità”.

Dopo la testimonianza di una ragazza, Diana, su presunti abusi durante un provino con Rocco, Malena ha evidenziato che in quei filmati non vi erano attrici professioniste.

